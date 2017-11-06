Протести у РФ: більше сотні затриманих ночують у поліції

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Понеділок, 6 листопада 2017, 05:19

Більше сотні затриманих на акціях протесту у Росії не відпускають з відділень поліції.

Про це повідомляє ОВД-Інфо.

"02:35 ночі - у відділеннях поліції залишаються ночувати 112 осіб: 106 у Москві, 5 - в Санкт-Петербурзі і один - у Ростові-на-Дону", - йдеться у заяві.

Як відомо, кількість затриманих на акціях "05.11.17" перевищила 400 осіб. 

Також повідомляється, що у Санкт-Петербурзі затриманих, яким підкинули зброю, звинувачують у підготовці теракту.

Раніше у центрі Москві на Манежній площі правоохоронці затримали понад 260 осіб, згодом стало відомо про затримання неповнолітніх.

Російський опозиціонер В’ячеслав Мальцев заявляв, що 5 листопада мають відбутись акції його прибічників. 

Теми: Росія
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