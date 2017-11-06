Трамп назвав стрілянину в Техасі "актом зла"
Президент США Дональд Трамп назвав стрілянину в церкві Техасу, у результаті якої загинули щонайменше 27 людей, актом зла.
Про це повідомляє CNN.
"Цей жахливий акт зла стався в той час, як жертви і їх сім'ї перебували в священному місці. Не можна описати словами біль і горе, які ми всі відчуваємо, і нам важко уявити страждання тих, хто втратив сьогодні своїх рідних", - заявив президент США.
Також повідомляється, що Трамп пообіцяв підтримку владі штату з боку федерального уряду.
"Всі американці моляться, щоб Бог допоміг пораненим і родинам загиблих. Ми ніколи не залишимо їх", - наголосив політик.
Як відомо, щонайменше 27 людей загинули після того, як чоловік відкрив вогонь у техаській церкві у США під час недільної служби.
Пізніше поліція назвала ім'я нападника - його ідентифікували як 26-річного ветерана Військово-повітряних сил США Девіна Патріка Келлі.
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