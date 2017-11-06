Трамп назвав стрілянину в Техасі "актом зла"

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Понеділок, 6 листопада 2017, 05:54

Президент США Дональд Трамп назвав стрілянину в церкві Техасу, у результаті якої загинули щонайменше 27 людей, актом зла.

Про це повідомляє CNN.

"Цей жахливий акт зла стався в той час, як жертви і їх сім'ї перебували в священному місці. Не можна описати словами біль і горе, які ми всі відчуваємо, і нам важко уявити страждання тих, хто втратив сьогодні своїх рідних", - заявив президент США.

Також повідомляється, що Трамп пообіцяв підтримку владі штату з боку федерального уряду.

"Всі американці моляться, щоб Бог допоміг пораненим і родинам загиблих. Ми ніколи не залишимо їх", - наголосив політик.

Як відомо, щонайменше 27 людей загинули після того, як чоловік відкрив вогонь у техаській церкві у США під час недільної служби.

Пізніше поліція назвала ім'я нападника - його ідентифікували як 26-річного ветерана Військово-повітряних сил США Девіна Патріка Келлі.

Теми: США Трамп
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