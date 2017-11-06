Сину Авакова сподіваються знайти e-браслет до вівторка

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Понеділок, 6 листопада 2017, 09:42

Поліція готова надягти на сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра електронний браслет спостереження 7 листопада.

Про це "Українським новинам" повідомило джерело в Національному антикорупційному бюро.

"Голова Нацполіції Князєв пообіцяв надягти йому браслет у вівторок", – сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що поки браслет для сина міністра шукають.

Як відомо, 1 листопада суд обрав синові Авакова Олександру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета.

Теми: Аваков поліція НАБУ
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