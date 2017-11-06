Сину Авакова сподіваються знайти e-браслет до вівторка
Поліція готова надягти на сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра електронний браслет спостереження 7 листопада.
Про це "Українським новинам" повідомило джерело в Національному антикорупційному бюро.
"Голова Нацполіції Князєв пообіцяв надягти йому браслет у вівторок", – сказав співрозмовник агентства.
Він додав, що поки браслет для сина міністра шукають.
Як відомо, 1 листопада суд обрав синові Авакова Олександру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета.
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