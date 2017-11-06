Викрадення Гриба: Російський суд роглядатиме його апеляцію по скайпу

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Понеділок, 6 листопада 2017, 11:42

Незаконно утримуваний в Росії 19-річний українець Павло Гриб буде відсутній на судовому засідання 7 листопада, він вийде на зв'язок по скайпу.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на батька викраденого Ігоря Гриба.

"Це буде апеляційний суд, на жаль, він буде проходити в режимі відеоконференції відповідно до законодавства РФ, як нам повідомив російський адвокат Андрій Сабінін, в суд його не привезуть", — повідомив він.

За словами батька українця, на судове засідання поїдуть журналісти та родичі.

"На жаль, російська сторона за 2 місяці не спромоглася надати дозвіл на відвідини родичами Павла, дозвіл до цих пір ми не отримали", — зазначив Ігор Гриб.

Він повідомив, що про стан здоров’я його сина зараз нічого не відомо.

На жаль, нічого невідомо, бо лікарів, які їздили, туди не допустили, ліки не дають", — сказав Гриб.

Як повідомлялося, 18 жовтня Жовтневий райсуд Краснодару продовжив термін утримання під вартою викраденого в Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

Син українського офіцера Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли в Смоленську область, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї провини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

За офіційною інформацією, Гриб перебуває в краснодарському СІЗО. Його звинувачують у підготовці теракту в РФ. Йому загрожує термін ув'язнення від трьох років.

Теми: політв'язні Росія Білорусь суд
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