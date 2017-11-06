Під суд прийшли люди, щоб підтримати прикордонника Колмогорова

6 листопада розпочалося судове засідання з розгляду касації у справі прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув’язнення за убивство людини на посту у 2014 році.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Тарас Пастух.

"Розпочалося засідання по прикордоннику Колмогорову. Сьогодні суд на його прикладі або започаткує практику визнання наших військових винними за захист Вітчизни, і зробить усіх нас, хто воював, злочинцями або почне практику відновлення справедливості і повернення гордого статусу захисника батьківщини. Вболіваємо за Сергія!", - написав Пастух.

У свою чергу нардеп Леонід Ємець додав, що немає доказів, що Колмогоров скоїв умисне вбивство.

"Сторона захисту наполягає на тому, що немає доказів того, що саме його дії стали причиною смерті порушників. Тим паче немає доказів того, що він скоїв умисне вбивство, тобто мав на меті саме вбивство особи", - написав Ємець.

Він додав, що його думка жодним чином не є тиском на суд і суддів, а лише суб’єктивною позицією.

"Проте вважаю, що ця справа потребує додаткового дослідження і експертиз. Інакше залишається багато невизначеності, яка є недопустима в усіх справах, а в такій прецедентній – особливо", - написав Ємець.

До будівлі суду на вулиці Пилипа Орлика у Києві прийшли люди на підтримку Колмогорова, також стоїть батальйон Кульчицького.

За порядком слідкують правоохоронці.

"Під судом чергують правоохоронці, бо була заявка про акцію, у якій візьме участь більше 800 осіб", - сказала речник поліції Києва Оксана Блищик.

Як відомо, омбудсмен Валерія Лутковська заявляє про порушення прав прикордонника Сергія Колмогорова, який застрелив людину на посту, при засудженні його до 13 років в'язниці.

15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

Захист засудженого просить відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

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