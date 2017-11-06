Під ворожий вогонь потрапили населені пункти – штаб АТО

Минула доба в районі проведення антитерористичної операції відзначилась значним ускладненням обстановки.

Про це на традиційному брифінгу 6 листопада в Києві розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

За його словами, незаконні збройні формування знахабніло обстрілювали позиції Збройних Сил України з реактивної, ствольної артилерії, мінометів різних типів, протитанкових ракетних комплексів і бронетехніки. Під вогонь реактивних систем залпового вогню також потрапили прифронтові населені пункти.

Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення противник провів 23 обстріли наших військ. У 14 випадках українські підрозділи відкривали адекватний вогонь у відповідь.

"У результаті бойових дій загиблих військовослужбовців Збройних Сил України немає. Двоє бійців отримали поранення і були швидко доставлені до військових мобільних госпіталів у Сєверодонецьку та Маріуполі", – зазначив полковник.

На донецькому напрямку з 8-ї ранку протягом майже півтори години противник вів потужний обстріл українських підрозділів поблизу Водяного і Талаківки з БМП, гранатометів і кулеметів та випустив по силах АТО по 20 мін із 120- та 82-мм мінометів.

"Після 15-ї години, цілковито нехтуючи мирними домовленостями, агресор майже одночасно обстріляв наші позиції в районі Авдіївки та Опитного із реактивних систем залпового вогню "Град". При цьому під ворожий вогонь частково потрапили населені пункти", наголосив Лисенко.

Після цього незаконні збройні формування тричі піддавали артилерійським обстрілам підрозділи ЗСУ поблизу Пісків, застосовуючи міномети різних калібрів та 122-мм ствольну артилерію. Загалом по захисниках цього населеного пункту було випущено 90 артилерійських снарядів.

Також близько 23-ї години бойовики провели мінометний обстріл наших позицій поблизу Авдіївки, випустивши 23 82-мм міни. В районі Гранітного ворог застосував протитанкову зброю.

Також упродовж доби ворог обстрілював з гранатометів українські позиції неподалік Новотроїцького та Богданівки.

"Зважаючи на те, що, за усієї потуги, обстріли окупантів не завжди становили небезпеку життю і здоров’ю наших військовослужбовців, у половині випадків українські захисники на ворожий вогонь не відповідали, а замість того надійно фіксували з укриттів факти найгрубіших порушень т.зв. "захисниками російськомовного населення Донбасу "мінських угод", – наголосив Лисенко.

На луганському напрямку, після 16-ї години поблизу Новотошківського агресор провів обстріл опорних пунктів сил АТО зі 120-мм міномету, випустивши 24 снаряди. Захисники України вгамували гібридних вояків вогнем із великокаліберних кулеметів.

Близько 21-ї години поблизу Новоолександрівки ворог майже годину обстрілював наших захисників із озброєння БМП, автоматичних гранатометів, стрілецької зброї та випустив шість 82-мм мін. Українські військовослужбовці накрили ворожих стрільців влучним вогнем із СПГ-9 та стрілецької зброї.

Також противник відкривав вогонь з озброєння БМП після 21-ї години по опорному пункту неподалік Попасної, на що отримував адекватну відповідь. Українські військовослужбовці примусили ворожу бронемашину замовкнути прицільними чергами із бойової машини піхоти та пострілами із станкового протитанкового гранатомету.

Крім того, за добу противник тричі вів вогонь в бік позицій поблизу Луганського з гранатометів різних типів та стрілецької зброї. Провокації припинялися після потужних відповідей українських військовослужбовців з великокаліберних кулеметів та 23-мм спареної зенітної установки.

Упродовж доби ворожих обстрілів також зазнали опорні пункти в районі Нижньотеплого, Майорська та Кримського.

Українська правда