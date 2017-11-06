Справу Штепи можуть почати слухати заново з самого початку

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Понеділок, 6 листопада 2017, 14:16

Засідання Ленінського районного суду Харкова у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, призначене на 6 листопада, не відбулося.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в прес-службі прокуратури Харківської області в понеділок.

"Головуюча суддя у справі Штепи пішла в декретну відпустку", – заявили там.

Співрозмовник агентства також повідомив, що питання про продовження слухання справи або направлення її на розгляд з самого початку буде вирішуватися на наступному засіданні, 15 листопада.

Як відомо, Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона заявила, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під погрозами терористів, у полоні терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата".

20 вересня 2017 року Ленінський районний суд Харкова відпустив із СІЗО обвинувачену в сепаратизмі екс-мера Слов'янська та відправив її під домашній арешт з носінням електронного браслета.

Наприкінці вересня мало відбутися засідання суду, де планувалося опитати свідків у справі колишньої градоначальниці Слов'янська. Однак його перенесли, оскільки Штепу госпіталізували з підозрою на гіпертонічний криз.

Теми: Слов'янськ сепаратизм суд
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