Окупованому Луганську перекриють воду через борги

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Понеділок, 6 листопада 2017, 14:53

Луганське енергетичне об’єднання знеструмить Петрівську насосну станцію Попаснянського водоканалу, що забезпечує водою мешканців неконтрольованої території Луганської області, та зокрема, саме півмільйонне місто Луганськ.

Про це повідомляє 6 листопада у Facebook "Луганське енергетичне об'єднання".

Причиною знеструмлення є борг водоканалу, що станом на 6 листопада складає майже 157 млн грн (156 млн 965 тис. грн) та постійно зростає.

"При цьому борг сформувався якраз за рахунок боргів так званої "ЛНР", бо 90 % води, що добувається водоканалом, постачається на неконтрольовану територію", – пояснюють у компанії.

Вперше механізм оплати боргу за водопостачання населенню України, що проживає в окремих районах Луганської області, задіяли в січні 2017 року.

Як відомо, на початку грудня 2016 року Київ через борги зупиняв подачу води в ОРЛО.

Українська правда
Теми: ОРДЛО борг
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