Ватажки "ДНР" і "ЛНР" з'їздили до Росії

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Понеділок, 6 листопада 2017, 17:56

Глава так званої "ЛНР" Ігор Плотницький і представник бойовиків "ДНР" Денис Пушилін з'їздили до Росії на святкування "Дня єдності" та участі в круглому столі.

Про це повідомляє ряд підконтрольних бойовикам ЗМІ.

Подібну інформацію підтвердив на своїй сторінці в Facebook депутат Держдуми, голова організації партії "Русское Единство" від окупованого Криму, Андрій Козенко.

Він написав, що не уявляє подібних зустрічей "без братів з Донецької та Луганської народних республік", а також опублікував кілька фотографій зі святкувань.

Також Козин зазначив, що ватажки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" брали участь в круглому столі, де поговорили про патріотизм до Росії.

 
 
 
 
 

Раніше повідомлялося, що російський уряд має намір відмовитися від "гуманітарної підтримки" окупованого Донбасу на користь фінансування проектів в Криму і Калінінграді.

Теми: "ДНР" "ЛНР" Росія
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