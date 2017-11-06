Клімкін: Ув'язнений в РФ українець Гриб потребує допомоги

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Понеділок, 6 листопада 2017, 18:48

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав допустити до Павла Гриба українських лікарів.

Як відомо, 18 жовтня Жовтневий райсуд Краснодару продовжив термін утримання під вартою викраденого в Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба до 4 січня 2018 року.

Син українського офіцера Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли в Смоленську область, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї провини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

За офіційною інформацією, Гриб перебуває в краснодарському СІЗО. Його звинувачують у підготовці теракту в РФ. Йому загрожує термін ув'язнення від трьох років.

Судове засідання у його справі повинно відбутися 7 листопада.

Українська правда

Теми: Клімкін Росія
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