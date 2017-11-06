Суд не визнав прикордонника Колмогорова невинуватим – прокуратура

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ не визнав прикордонника Сергія Колмогорова невинуватим, а направив кримінальне провадження на новий судовий розгляд до першої інстанції.

Про це заявив представник головної військової прокуратури Віталій Панченко, передає "Радіо Свобода".

"Рішенням суду Колмогоров Сергій не визнаний невинуватим у вчинені злочину... судом касаційної інстанції скеровано вказане кримінальне провадження на новий судовий розгляд", – розповів прокурор.

Він сказав, що питання, про які говорила сторона захисту, будуть додатково досліджені і перевірені за участю захисту під час судового розгляду.

"З позиції, яку було досліджено експертно і перевірено в суді шляхом допиту експерта, було встановлено, що кулю випустили з місця, де перебував Колмогоров. У суді також встановлено, що інших співслужбовців Колмогорова на вказаному місці не було. Тому в органу досудового розслідування були і є підстави обвинувачувати Колмогорова в здійсненні пострілу", – зазначив Панченко.

Як повідомлялося, у понеділок, 6 листопада, Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту 2014 року. Також суд постановив звільнити Колмогорова з-під варти.

15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.

6 листопада 2017 року Вищий спецсуд почав розглядати касацію на даний вирок.

Захист засудженого просив відправити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

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