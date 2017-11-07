Суд в РФ залишив екс-охоронця Яроша під вартою ще на 2 місяці

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Вівторок, 7 листопада 2017, 02:55

Суд у м. Брянськ (РФ) подовжив Олександру Шумкову термін тримання під вартою у СІЗО ще на 2 місяці - до 8 січня 2018 року. 

Про це повідомляє "Спілка Української Молоді в Україні".

В Російському СІЗО вперше відбулась зустріч Шумкова з родичами. Він підтвердив, що перетнув кордон з РФ не з власної волі, а був викрадений ФСБ.

Також повідомляється, що його адвокат Фаріт Муртазін нарешті отримав змогу повністю ознайомтись зі справою.

Як відомо, колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков, який зник близько двох місяців тому, перебуває в російському СІЗО у Брянську. Відповідний лист з повідомленням надійшов на адресу Лариси Шумкової, матері затриманого.

Власні джерела в прикордонній службі повідомили "Українській правді", що в них є інформація про те, що 23 серпня він нібито на авто, законно перетнув українсько-російський кордон.

Мати та друзі Шумкова не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки він був активним учасником правого руху в Україні.

Екс-охоронця нардепа Дмитра Яроша Олександра  Шумкова в Росії звинувачують у екстремізмі.

Теми: Росія політв'язні Ярош Правий сектор
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