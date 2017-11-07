Найцікавіше: 2001. Створено БЮТ 2002. Комуністи знов марширують Хрещатиком 2015. Стартує Національна поліція 2016. Губернатор Саакашвілі йде у відставку і починає новий етап боротьби

2001, середа

– На базі Форуму національного порятунку в Києві створено Блок Юлії Тимошенко. Скорочено блок можна називати "Б’юті", імпровізує один з його лідерів Анатолій Матвієнко. Спостерігачі вважають це стартовим пострілом, з якого почалася кампанія Тимошенко в президенти.

– У всіх великих містах України відбулися демонстрації з нагоди "дня Жовтневої революції". Найчисленніші з них – на південному сході. У руках демонстрантів – плакати не лише з Леніним, але й зі Сталіним і навіть Че Геварою. Серед вимог: відставка Кучми, ціни на їжу рівня радянських, повернення втрачених заощаджень.

2002, четвер

– Вперше за 8 років комуністи змогли вийти на Хрещатик. На відміну від інших років, КМДА не оскаржила в суді заявку на ходу Хрещатиком. У мітингу взяли участь близько 6 тисяч осіб.

– Київ не поспішає відповідати на додаткові запитання Вашингтона стосовно станцій радіотехнічної розвідки "Кольчуга", заявив речник Держдепартаменту США Річард Баучер.

А глава Адміністрації президента Віктор Медведчук не погодився з іноземними експертами, які вважають, що Україна надала недостатньо доказів непричетності щодо продажу "Кольчуг" до Іраку.

2003, п’ятниця

– Європейський Союз висловив занепокоєння подіями в Донецьку, де влада зірвала з’їзд "Нашої України", а містом було розклеєно плакати з Віктором Ющенком у нацистській формі. Нашоукраїнець Микола Томенко вимагає розслідувати факти використання фашистської символіки та розпалювання національної ворожнечі на Донеччині.

– Після протистояння між Україною та Росією навколо острова Тузла у Вінниці випустили пральний порошок "Тузла", призначений для прикордонників.

"Тузла – цінності, якими не поступаються", – написано на упаковці.

2005, понеділок

– "Я вам відповідально заявляю, що ми стояли на крок від громадянської війни [у 2004 році]. Я можу відповідально заявити, що я багато зробив для того, щоб мир і спокій у нас в країні були".

Голова Верховної Ради Володимир Литвин розповідає про свій внесок в історію країни.

2006, вівторок

– 99 місце посіла Україна в рейтингу світової корупції-2006, опублікованому організацією Transparency International. Цю сходинку Україна розділила з Грузією. Всього у списку 163 країни.

У світовому Індексі сприйняття корупції за 2016 рік Україна опиниться на 131 місці.

2007, середа

– У країні відбуваються мітинги з нагоди 90 річниці Жовтневого перевороту та антикомуністичні акції "Свободи". Активісти КПУ вимагають встановити державний контроль над цінами та націоналізувати стратегічно важливі промислові об’єкти. А "свободівців" затримує міліція.

2008, п’ятниця

– Вступ до НАТО не гарантує безпеку України, впевнений фінансист Джордж Сорос. За його словами, неможливо уявити, щоб країни НАТО почали війну, захищаючи територію України.

– УП пише про те, як надія президента Ющенка обратися на другий термін збіглася з аналогічним бажанням бізнесмена Ріната Ахметова. У цьому випадку Ющенко має зосередити увагу на економічному зростанні країни, а на конфліктні теми накладається 5-річний мораторій.

А Віктору Януковичу в цьому плані дістається крісло прем’єра з підсиленням повноважень уряду на місцях.

2010, неділя

– Попри заборону суду, в центрі Києва зібралися близько двох тисяч прихильників Компартії. Поруч із пам'ятником Леніну виникла бійка між ними та представниками Коаліції учасників Помаранчевої революції. Активістів Коаліції затримала міліція, а от комуністів не чіпали.

2011, понеділок

– Гучна кадрова перестановка в силовому блоці. Звільнено міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова – президент Віктор Янукович відправив його керувати Кримом. Новим главою міністерства став Віталій Захарченко, який до того керував податковою. А місце Захарченка в Державній податковій службі зайняв Олександр Клименко.

Якщо Могильова зараховували до макіївської групи впливу, якою керував вже покійний прем’єр Криму Василь Джарти, то ще два роки тому не відомі широкому загалу Захарченко та Клименко – це представники "Сім’ї", тобто групи президентського сина Олександра Януковича.

– У Запоріжжі комуністи відкрили пам’ятник Йосипу Сталіну. Попередній пам’ятник диктатору невідомі підірвали в ніч на 31 грудня 2010 року. Тепер комуністи встановили бюст у скляній вітрині, яку захистили металевим парканом.

З портретами Сталіна та Леніна комуністи пройшлися Хрещатиком. У ході брали участь близько двох тисяч осіб. На Майдані Незалежності сталися сутички з противниками акції, які почали кидати яйця в демонстрантів. А представники "Свободи" спалили на центральній вулиці Києва червоний прапор.

2012, середа

– На виборчому окрузі №197 у Каневі "Беркут" увірвався в приміщення окружкому та допоміг винести протоколи та печатку голови комісії. Їх він передав до ЦВК. За результатами публічного підрахунку голосів, перемогу в окрузі здобув кандидат від опозиції Леонід Даценко. Проте в переданих до ЦВК протоколах уже йшлося про перемогу його противника Богдана Губського.

– У Сирецькому парку Києва знайдено тіло чоловіка, схожого на Ярослава Мазурка – головного підозрюваного у вбивстві охоронців в ТЦ "Караван". Чоловік помер від пострілу у скроню.

Згодом експертиза ДНК підтвердить, що знайдений чоловік – Мазурок.

– Стан здоров’я екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка значно погіршився, розповіла його дружина Ірина. Другий день він не їсть та користується знеболювальними. Різко погіршився стан здоров’я і в іншого політв’язня – Юлії Тимошенко. Вона майже не встає з ліжка.

2013, четвер

– 13,4 мільярда гривень готується витратити Україна на проведення Чемпіонату Європи з баскетболу у 2015 році. Відповідну суму внесено в державну програму підготовки. Програма, зокрема, передбачає будівництво семи багатофункціональних спортивних арен у великих містах України.

Рішення про проведення Євробаскету в Україні ухвалено в 2011 році. У 2014-му Україну цього права позбавили.

2014, п’ятниця

– П’ятеро українських військових загинули та 16 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. З полону бойовиків звільнено 7 військових та 2 волонтерів.

– Центрвиборчком опрацював 100% протоколів позачергових парламентських виборів. Лідером став "Народний фронт" з 22,14% голосів. А 5-відсотковий прохідний бар’єр не змогли подолати ВО "Свобода" з 4,71% голосів та Компартія України з 3,88%.

– За 9 місяців 2014 року українські банки заробили на валютних операціях близько 6,6 мільярда гривень. Лідером став "Приватбанк", що заробив 1,4 мільярда.

"Багато клієнтів, побоюючись девальвації, прагнули купити валюту в розмірах, що перевищують їх звичайні", – пояснив зростання доходів один з представників банківської сфери.

2015, субота

– "Міліція сьогодні закрилася", – пише глава МВС Арсен Аваков. Набрав чинності закон про Національну поліцію. Очолила НПУ колишній ректор Академії поліції МВС Грузії Хатія Деканоїдзе. Аваков попередив: ще кілька тижнів на вулицях можна буде спостерігати стару форму.

2016, понеділок

– Голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі подає у відставку. Він пояснив своє рішення тим, що реформи згортають, а президент підтримує два одеські клани: "бандитський" та "корупційний".

"Я вирішив подати у відставку й почати новий етап боротьби. У мене не опустяться руки – я не втомлюся. Нехай вони не сподіваються й не розраховують позбутися мене", – заявив Саакашвілі.

Звільнився й начальник поліції Одеської області генерал Гіоргі Лорткіпанідзе. За тиждень заявить про відставку і Хатія Деканоїдзе.

Рустем Халілов, для УП