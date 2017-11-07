У Донецьку через снаряд загинула дитина і ще двоє постраждали – СММ

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Вівторок, 7 листопада 2017, 09:40

У захопленому бойовиками Донецьку одна дитина загинула та двоє отримали поранення в результаті інциденту зі снарядом, що не розірвався одразу.

Про це повідомила Спеціалізована моніторингова місія ОБСЄ увечері 6 листопада в Facebook.

"Спостерігачі побували у Петровському районі, де, за попередніми даними, загинула одна дитина і ще двоє дітей отримали поранення в результаті інциденту зі снарядом, що не розірвався", – повідомила СММ за результатами огляду низки локацій біля Донецька.



При цьому LIGA.net з посиланням на джерело повідомляє, що діти кинули цеглину в сторону снаряда на шкільному стадіоні, в результаті чого стався вибух.

"Загиблому хлопчику було 9 років, стан двох поранених дітей – важкий, вони у лікарні", – зазначило джерело агенції.

Теми: Донецьк Донбас ОБСЄ
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