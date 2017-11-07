Україна успішно випробувала нові боєприпаси – Турчинов

Відбулись успішні військові випробування дефіцитних боєприпасів, вироблених на українських підприємствах.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на військовому полігоні у Дівичках.

"Це дуже важлива тема для зміцнення обороноздатності країни, її актуальність значно зросла після того, як було знищено два наших потужних арсенали", - цитує його слова прес-служба РНБО.

За словами Турчинова, випробували найдефіцитнішу групу боєприпасів, а саме: снаряди калібру 152 мм, гранати (ВОГ) для АГС і 60-міліметрові міни для нових українських мінометів, які вже поставлені на озброєння ЗСУ.

Секретар Ради нацбезпеки зазначив, що після проведення найближчим часом державних випробувань та прийняття на озброєння цих боєприпасів розпочнеться їх серійне виробництво.

Він наголосив, що після початку серійного виробництва "у наших військових на фронті вже не буде проблем ані з гранатами для АГС, ані з боєприпасами великого калібру, ані з мінами для мінометів".