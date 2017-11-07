ВРП дозволила арештувати голову Госпсуду Сумщини через хабар

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Вівторок, 7 листопада 2017, 12:35

Вища рада правосуддя дала згоду на утримання під вартою Олександра Коваленка, який донедавна обіймав посаду судді Господарського суду Сумської області

Про це ВРП повідомляє 7 листопада.

Раніше суддю Олександра Коваленка звільнили з посади голови Господарського суду Сумської області після корупційного скандалу.

Як повідомляє прес-служба Госпсуду Сумщини, 5 листопада загальні збори суддів розглянули й задовольнили заяву Коваленка про звільнення.

У заяві суддя стверджує, що спецслужби влаштували проти нього "провокацію" 1 листопада.

 

Того дня Служба безпеки України заявила про викриття на хабарі голови Сумського госпсуду. За даними відомства, суддя через посередника вимагав від бізнесмена понад 26 тисяч доларів за вирішення земельного питання, а отримані гроші зловмисники одразу міняли на іноземну валюту.

 
СБУ

2 листопада детективи Національного антикорупційного бюро повідомили голові Господарського суду Сумської області про підозру у вчиненні злочину за ч.4 ст. 368 ККУ.

3 листопада до Вищої Ради правосуддя спрямували клопотання про надання згоди на тримання судді під вартою.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
sumy.today

Коваленко запевняє, що його звільнення не є визнанням провини і що він буде захищати свою репутацію у суді.

Олена Рощенко, УП
Теми: суд хабар Суми СБУ
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