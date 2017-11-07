ЦПК хоче розслідування щодо Гелетея і його охоронців
Громадська організація "Центр протидії корупції" звернулася до Адміністрації президента України з проханням розслідувати діяльність начальника Управління державної охорони Валерія Гелетея.
Про це йдеться у повідомленні проекту "Радіо свобода".
Зокрема, йдеться про залучення ним підлеглих для обслуговування власного ювілею та у приватних цілях.
Юристи організації звертають увагу на те, що 28 серпня під час святкування ювілею Валерія Гелетея військовослужбовці УДО "були задіяні не задля виконання завдань із забезпечення безпеки, а в якості обслуговуючого цей захід персоналу", йдеться у зверненні, зокрема звіряли списки гостей, приймали квіти і подарунки від них, відчиняли двері при виході з авто.
Окрім того, у ЦПК звертають увагу на те, що військовослужбовець УДО Олександр Зубко фактично виконував функції особистого водія членів родини Гелетея.
Як відомо, раніше журналісти "Схем" у своєму розслідуванні стверджували, що Гелетей систематично використовує державних охоронців для виконання приватних доручень своєї родини.
Також, журналісти заявили, що працівники УДО обслуговували весілля сина генпрокурора Брія Луценка.
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