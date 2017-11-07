Аваков пояснив обмеження в'їзду до Києва

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснює обмеження в'їздів до Києва з усіх напрямків дією спеціального режиму антитерористичної безпеки.



Про це він сказав "Українським новинам" у вівторок.



"Спецрежим антитерористичної безпеки йде вже тиждень", – пояснив глава МВС обмеження у в'їзді.



Аваков не уточнив, як довго такий режим триватиме.





Раніше "Українські новини" писали про великі затори при в'їзді в місто і в самій столиці.



Агентство зібрало реакцію в соцмережах. Користувачі повідомляли, що обмеження руху автомобілів на в'їзді в місто пов'язані з перевірками авто – щоб не ввозили зброю і вибухівку. Однак за яким принципом перевіряють машини, не уточнювалося.



Як повідомлялося, поліція Києва та області з 31 жовтня перейшла на посилений режим несення служби через небезпеку терактів.