"Воля народу" залишилася без Литвина
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Володимира Литвина зі складу групи "Воля народу".
Про це він сказав на вечірньому засіданні парламенту 7 листопада.
"Згідно з поданою заявою… повідомляю про вихід народного депутата України Литвина Володимира Михайловича зі складу депутатської групи "Воля народу", – сказав він.
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Як відомо, про своє рішення вийти з групи "Воля народу" Литвин заявив 20 жовтня під час засідання ВР, оскільки "у секретаріаті виникли проблеми" з його зверненням.
Джерела УП у "Волі народу" повідомили, що у групі "Воля народу" стався конфлікт, і керівництво групи попросило Володимира Литвина піти.
Сам Литвин заявив, що прийняв відповідне рішення через голосування інших учасників групи за закони щодо пенсійної реформи.
Після виходу Литвина з групи її кількість налічує 18 нардепів. Кількість осіб у групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії. На даний момент, найменші фракції – 20 осіб ("Батьківщина" та "Радикальна партія").
Депутатську фракцію чи групу, склад якої став меншим від мінімальної кількості її членів, за 15 днів після офіційного оголошення спікер має розпустити.
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