Суд заявляє, що Колмогоров тиснув на свідка

У Маріупольському суді заявляють, що звільнений з-під варти прикордонник Сергій Колмогоров наказував чинити фізичний та психологічний вплив на свідка.

Про це йдеться в повідомленні Приморського районного суду м. Маріуполя про втручання в діяльність суддів, яке опубліковане на сайті Вищої ради правосуддя.

"Мав місце документально зафіксований факт незаконного фізичного та психологічного впливу на свідка невідомими особами за вказівкою обвинуваченого на той час (Колмогоров – УП) з метою надання ним свідчень на користь обвинуваченого", – заявили в суді.

У повідомленні не зазначається прізвище свідка, на якого, за їхніми твердженнями, тиснув Колмогоров.

На думку працівників Маріупольского суду, окремі політичні та громадські діячі також здійснюють тиск на суд "з метою прийняття вигідного для засудженого судового рішення".

Крім того, в повідомленні йдеться про публікації ЗМІ, які призвели до дискредитації суддів та введеня громадськості в оману.

"Негайно вжити заходів щодо припинення втручання в здійснення правосуддя", – підсумували судді своє прохання.

1 листопада народний депутат від БПП Ірина Фріз опублікувала в Facebook звернення до СБУ з вимогою провести перевірку суддів Приморського суду Маріуполя на ознаки підтримки сепаратизму.

6 листопада Вищий спецсуд з розгляду кримінальних і цивільних справ відправив на перегляд справу прикордонника Сергія Колмогорова, засудженого до 13 років ув'язнення за вбивство людини на посту 2014 року. Також суд постановив звільнити Колмогорова з-під варти.

15 листопада 2016 року Приморський райсуд Маріуполя засудив до 13 років в'язниці прикордонника Колмогорова.

Суд визнав, що увечері 7 вересня 2014 року обвинувачений умисно розстріляв з автомата автомобіль Skoda на околиці Маріуполя, що спричинило загибель 30-річної пасажирки – жительки Донецька.

Колмогоров стверджує, що виконував наказ начальства про зупинку підозрілого автомобіля, який не реагував на вимоги правоохоронців.