Амністованого загарбника Харківської ОДА оголошено в розшук

Росіянин Сергій Юдаев, який 6 листопада був визнаний винним в організації заворушень під час захоплення Харківської облдержадміністрації та відразу амністований, оголошений в розшук у новій справі.

Про це повідомив у вівторок на брифінгу начальник управління Нацполіції в Харківській області Олег Бех, передає "Інтерфакс-Україна".

"Йому було повідомлено про клопотання з'явитися в суд для обрання запобіжного заходу. Він не з'явився... Сьогодні він оголошений в розшук і слідчі вживають заходів, щоб встановити його місцезнаходження", - сказав Бех.

За його словами, в понеділок слідчий Новобаварського відділу поліції Харкова повідомив Юдаеву про підозру за статтею 122 КК (нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості).

"За інформацією СІЗО, перебуваючи в медпункті, він (Юдаев - ред.) завдав тілесних ушкоджень іншій людині, яка впала і в результаті нанесення цього удару отримала травму", - розповів Бех.

Як повідомлялося, у понеділок Київський районний суд Харкова визнав Юдаєва винним в масових заворушеннях під час захоплення Харківської обласної державної адміністрації та хуліганстві в редакції новин "АТН" в квітні 2014 року. Чоловіка засудили до восьми років позбавлення волі і відразу звільнили за амністією.