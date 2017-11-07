На сина Авакова одягли браслет

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Вівторок, 7 листопада 2017, 17:28

На Олександра Авакова одягли електронний браслет.

Фото із пристроєм на нозі він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

 

Як відомо, раніше поліція готова одягнути Олександра Авакова електронний браслет спостереження 7 листопада.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ.

НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм оголошено підозру.

1 листопада суд обрав синові Авакова Олександру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета.

Читайте також: Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента

Українська правда
Теми: Аваков МВС суд
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