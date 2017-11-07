ДТП в Харкові: Слідство наполягатиме на арешті другого водія

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Вівторок, 7 листопада 2017, 17:35

Слідство наполягатиме на арешті другого підозрюваного в смертельній ДТП в Харкові, водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова.

Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції Харківської області Олег Бех на брифінгу у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

"Слідчі внесли клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості застави... Сьогодні з ним працюють медики, які дадуть нам точну інформацію, чи може він бути присутнім в суді або братиме участь по відеоконференції", - сказав Бех.

Начальник відділу з розслідування ДТП слідчого управління ГУ Нацполіціі в Харківській області Олександр Умников пояснив, що клопотання про арешт обгрунтовано тим, що Дронов не співпрацює зі слідством, неодноразово відмовлявся брати участь в слідчих діях і, можливо, спробує ухилитися від слідства.

Він також додав, що за даними досудового слідства, обидва підозрюваних порушили правила дорожнього руху. Порушення Дронова, за словами Умникова, полягає в тому, що водій зупинився за світлофорним об'єктом, рухався на жовтий сигнал світлофора, перед початком руху не переконався в безпеці виконуваного маневру.

"Слідство триває і планується його завершити до кінця місяця", – повідомив Начальник слідчого управління Сергій Чиж.

Раніше адвокат Дронова Сергій Перепелиця повідомив  "Українській правді", що за його підзахисним стежила група невідомих осіб.

Як відомо, 6 листопада правоохоронці повідомили про підозру водієві позашляховика Volkswagen Touareg Геннадію Дронову, який є одним з учасників дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, що призвело до загибелі 6 і госпіталізацію 5 пішоходів.

Увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше у лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg, який проходить як свідок, може бути змінений.

Теми: Харків ДТП
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