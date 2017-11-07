Саакашвілі показав довідку про свою "легальність" в Україні

2878 переглядів
Вівторок, 7 листопада 2017, 17:58

Колишній президент Грузії та колишній губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі опублікував довідку з Міграційної служби України, що засвідчує легальність його перебування на території України.

Довідку він опублікував у Facebook.

 

Як відомо, Державна міграційна служба відмовила лідеру партії "Рух нових сил" Міхеілу Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем. Саакашвілі оскаржить відмову в суді.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою. 

10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Українська правда
Теми: Саакашвілі громадянство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Саакашвілі розповів, на які кошти живе 4 листопада 2017, 18:58
Саакашвілі заплатив штраф за прорив кордону 4 листопада 2017, 14:20
Боротьба бульдогів під килимом 4 листопада 2017, 10:00
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Дуда: Приберіть з української політики "осіб з антипольськими поглядами"
ДТП в Харкові: Слідство наполягатиме на арешті другого водія
На сина Авакова одягли браслет
Аваков пояснив обмеження в'їзду до Києва
Усі новини
Турбота – це…

МВС нагадало, як водіям і пішоходам бути у безпеці на дорозі

моз пояснює

Чому виникає рак простати і як його виявити

дослідження

2017 рік таки встановив рекорд за спекотністю