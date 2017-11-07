В українській владі немає політиків з антипольськими настроями – МЗС

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Вівторок, 7 листопада 2017, 21:42

Україна не має наміру політизувати історичне минуле українсько-польських відносин і дотримуватиметься конструктивної позиції.

Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хотілося б наголосити, що в проєвропейській політиці української влади немає політиків, які мали б антипольські настрої. Україна – це стратегічний партнер Польщі, і цей принцип лежить в основі нашої політики щодо Польщі та польського народу. Ми налаштовані на конструктив, і ми не маємо наміру застосовувати політичну логіку до історичних подій між двома країнами", - сказала Беца.

Як відомо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважає неприйнятним, що люди з антипольськими поглядами займають важливі місця в українській політиці, і чекає від президента Порошенка виправлення цієї ситуації.

Теми: Польща МЗС Україна
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