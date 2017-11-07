Головні новини дня – за 60 секунд

Голоси за новий Виборчий кодекс, заяви Колмогорова, автомат, яким вбили Окуеву, обмеження в'їзду до Києва, браслет для Авакова-молодшого, невдала відставка Авакова-старшого - новини, які обговорювали 7 листопада.

Про новий Виборчій кодекс. Народні депутати проголосували у першому читані за проект Виборчого кодексу, який передбачає голосування за відкритими списками.

Про Колмогорова. Звільнений з-під варти прикордонник Сергій Колмогоров заявляє, що рішення, стріляти чи ні, кожен прикордонник приймає сам, таке право дає їм спеціальна інструкція.

Про Окуєву. Слідчі знайшли автомат, з якого був розстріляний автомобіль, в якому знаходилися доброволець АТО Аміна Окуева і її чоловік Адам Осмаєв.

Про ДТП у Харкові. Слідство наполягатиме на арешті другого підозрюваного в смертельній ДТП в Харкові, водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова.

Про обмеження в'їзду у Київ. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснює обмеження в'їздів до Києва з усіх напрямків дією спеціального режиму антитерористичної безпеки.

Про "справу рюкзаків". Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржує рішення суду про обрання запобіжних заходів у вигляді особистого зобов’язання для підозрюваних у "справі рюкзаків".

А ще сьогодні на Олександра Авакова одягли електронний браслет.

Про "справу Мартиненка". В рамках розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" про підозру повідомлено ще трьом особам.

Про суддів. Вища рада правосуддя призначила безстроково суддю Подільського районного суду міста Києва Світлану Захарчук, яка в часи Майдану позбавляла прав керування транспортними засобами учасників поїздки до Межигір’я.

Про відставку Авакова. Верховна Рада не підтримала постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про Шуфріча. Народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича викликали на допит до Генпрокуратури у справі щодо погроз з боку колишнього першого заступника Адміністрації президента Андрія Портнова екс-нардепу "Партії регіонів" Інні Богословській.