Аваков не бачить приводів залишати пост глави МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що має намір залишатися на займаній ним посаді, поки у нього є стимули для цього і він відчуває у собі сили для ефективної роботи на зайнятій посаді.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Хтось повинен відповідати за те, що відбувається. Як тільки я знайду аргументи для того, щоб мені не бути на цій посаді, то мене, повірте, не втримає ні воля, ні сила, ні що-небудь інше. А якщо я знаходжу для себе аргументи і мотиви робити свою справу і бути ефективним, то я буду залишатися на цьому місці ", - заявив Аваков.

Коментуючи голосування у Верховній раді, в ході якого депутати не підтримали його відставку, очільник МВС зазначив, що парламент для того і існує, щоб приймати серйозні рішення.

"І я не знаю, чому він повинен був підтримати (відставку - ред)", - додав міністр.

Як відомо, у вівторок, 7 листопада на презентацію книжки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова прийшли члени Кабміну, народні депутати різних фракцій, працівники АП та МВС.

Крім того, у вівторок Верховна Рада не підтримала постанову про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Постанову 5041, яку у 2016 році вніс до парламенту нардеп від БПП Сергій Каплін, підтримали лише 31 нардеп.