ФІФА оштрафувала українську федерацію через поведінку фанатів

ФІФА оштрафувала Федерацію футболу України на 39 тисяч франків (1 млн гривень) за неправомірні дії уболівальників під час матчів з Косово та Хорватією.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

За гру відбору на чемпіонат світу-2018 з хорватами ФФУ покарали на 35 тисяч франків - під час матчу фанати співали образливі пісні та використовували лазери.

Ще 4 тисячі штрафу - за викрикування заборонених гасел у поєдинку з Косово.

Крім цього, ФІФА винесла українській федерації два попередження.

Як відомо, збірна України програла в станньому матчі кваліфікації команді Хорватії та не поїде на ЧС-2018 в Росію.