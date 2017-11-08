Сирія планує приєднатись до Паризької кліматичної угоди

Сирія заявила про намір приєднатися до Паризької кліматичної угоди.

Про це повідомила делегація Сирії на Кліматичній конференції ООН у Бонні, передає DW.

До цього часу сирійський уряд відмовлявся вирішувати питання про приєднання через війну, яка точиться в країні з 2011 року.

Раніше про намір приєднатися до угоди заявили представники Нікарагуа.

Сирія та Нікарагуа були єдиними державами-членами ООН, які раніше відмовлялись підтримати угоду, погоджену у Парижі у 2015 році.



Як повідомлялося, у червні Дональд Трамп заявив про вихід США з Паризької кліматичної угоди.