Біля Опитного горів склад боєприпасів бойовиків - СЦКК

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Середа, 8 листопада 2017, 03:30
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У районі непідконтрольного українському уряду селища Опитне Донецької області горів склад боєприпасів бойовиків.

Про це повідомляє СЦКК, передає прес-служба штату АТО.

"Унаслідок порушення заходів безпеки під час зберігання та поводження із боєприпасами виникла пожежа на складі боєприпасів НЗФ ОРДО в районі населеного пункту Опитне. Наслідками пожежі стали вибухи та розліт боєприпасів. Під цей "обстріл" потрапив Київський район та північна частина населеного пункту Донецьк. Відзначені багаточисельні пошкодження житлових будинків та інфраструктури міста", - йдеться у заяві.

"Українська сторона СЦКК попереджає, що НЗФ ОРДО можуть вдатися до провокацій в населених пунктах на Донецькому напрямку, спрямованих проти мирного місцевого населення з метою скомпрометувати та звинуватити в цьому Збройні Сили України, з тим щоб зірвати "шкільне" перемир’я", - наголошує штаб АТО.

Водночас ЗМІ так званої "ДНР" пишуть, що пожежа сталася ще 5 листопада.

Теми: АТО Донбас ОРДЛО "ДНР"
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