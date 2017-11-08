Доба в АТО: 17 обстрілів, 2 загиблих

За минулу добу, 7 листопада, незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я, двоє наших військових загинули, ще троє - поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО вкотре загострилась. У другій половині дня російсько-окупаційні угруповання посилили вогневі провокації майже уздовж усієї лінії розмежування", - йдеться у заяві.

На Приморському напрямку бойовики били з 82-міліметрових мінометів та озброєння БМП по оборонцях Гнутового.

Також озброєння БМП окупанти застосовували на підступах до Миколаївки, Водяного, Березового.

У результаті гранатометного обстрілу нашого опорного пункту біля Новотроїцького один боєць АТО отримав бойову травму.