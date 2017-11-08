В армії РФ заявили, що в них найбільше в світі танків і БМП

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Середа, 8 листопада 2017, 09:35

Керівництво російської армії заявляє, що за 5 років армія РФ вийшла на перше місце в світі за кількістю танків, бойових машин піхоти і реактивних систем залпового вогню.

Про це заявив заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков в інтерв'ю газеті "Красная звезда", передає агентство "РИА Новости".

"З 2012 по 2017 рік, в війська поставлено більше 25 тисяч одиниць нової бронетанкової і автомобільної техніки та 4 тисячі сучасних зразків ракетно-артилерійського озброєння, що дозволило Російської Федерації вийти на перше місце в світі за кількістю танків, БМП і РСЗВ", - сказав Булгаков.

За його словами, "на озброєння за ці роки прийнято понад 80 зразків сучасної техніки".

Також Булгаков додав, що в російській армії зараз все "на ходу, все готово до застосування за призначенням".

Як відомо, у вересні відбулись російсько-білоруські військові навчання "Запад-2017".

19 вересня стало відомо, що під час навчань "Запад-2017" на полігоні "Лузький" під Петербургом вертоліт Ка-52 випадково обстріляв глядачів ракетами, двоє людей опинилися в лікарні.

Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, заявляв, що спільні масштабні військові навчання Росії і Білорусі "Запад-2017" схожі на підготовку до великої війни.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко "Запад-2017" зазначав, що навчання "Запад-2017" націлені не на напад, а на вишколення військовослужбовців "на випадок війни".

Теми: Росія армія
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