Двоє переможців конкурсу у Верховний суд відпустили Пукача

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Середа, 8 листопада 2017, 09:38

Двоє переможців конкурсу у Верховний суд – Сергій Слинько та Станіслав Кравченко – у 2003 році звільнили з-під варти Олексія Пукача.

Це дало убивці Георгія Гонгадзе можливість утекти, пише адвокат Роман Маселко у Facebook.

"Ви думаєте, справи державної ваги доручають випадковим людям ? Суддя С. Слинько, який у 2012 судив Юрія Луценка, відточував свої вміння виносити  ̶п̶о̶т̶р̶і̶б̶н̶і̶  законні рішення ще у 2003 році", – зазначає він.

"Тоді вони разом з іншим майбутнім суддею "оновленого" Верховного суду С.І.Кравченком змінили утримання Пукача під вартою на підписку про невиїзд, що дало йому можливість потім утекти і переховуватись аж до липня 2009 року", – уточнює Маселко.

Він нагадує слова адвокат Пукача Сергія Осики про цей процес: "Пукач не погодився тоді когось здати, тому все розсипалося. Потім "відрегулювали" питання в суді - повірте, дуже серйозні люди займалися тим, щоб випустити Пукача. Тому що команда, швидше за все, була від президента".

"Мої джерела підтверджують – була команда. Ось так ̶в̶і̶д̶р̶е̶г̶у̶л̶ю̶в̶а̶л̶и̶ судили, керуючись виключно к̶о̶м̶а̶н̶д̶а̶м̶и̶ ̶в̶і̶д̶ ̶пр̶е̶з̶и̶д̶е̶н̶т̶а̶. кодексом", – заявляє Маселко.

 
 

Він додає, що вже за президентства Віктора Януковича судді Сергій Слинько і В'ячеслав Наставний судили Юрія Луценка.

Адвокат зазначає, що весь світ визнав їхні рішення політично вмотивованими, а Вища кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя "під час конкурсу не побачили у них жодних проблем".

"Ця судді завдяки Революції Гідності та численним жертвам простих громадян піднялися на найвищу вершину суддівської кар'єри і є тепер символом еталонної доброчесності, очищення, оновлення та справжнього правосуддя "по-новому", – обурюється Маселко.

"Очевидно, що такі "судді" потрібні кожній владі. Кучма юзав, Янукович юзав, а Порошенку що – зраджувати національну традицію? Тим паче, що саме вони будуть судити ТОП корупціонерів", – додає він.

Олена Рощенко, УП
Теми: суд реформи Пукач Гонгадзе Луценко
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