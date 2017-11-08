У Пітері познущалися над Леніним
У Санкт-Петербурзі на пам'ятнику Леніну написали червоною фарбою "кат".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що російська поліція вже порушила кримінальну справу за фактом вандалізму.
Це зробили невідомі рано вранці 7 листопада в Красносельському районі міста.
"У парку невідомий чоловік з хуліганських спонукань облив червоною фарбою пам'ятник Леніну, написав на грудях пам'ятника "кат", а також розвісив на деревах листівки з цитатами з текстів Леніна", - йдеться в повідомленні.
Зараз пам'ятник вже очищено від фарби.
У прес-службі ГУ МВС у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області сказали, що проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення підозрюваного.
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