Музей Ханенків нарешті опалюють

Компанія "Київенерго" підключила до опалення Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.



Про це "Українським новинам" повідомила речниця музею Ольга Носко.



"Опалення вже підключили", – повідомила вона.



Раніше заступниця генерального директора музею Олена Живкова повідомляла, що в музеї через відсутність опалення температура тримається на рівні +8 градусів, хоча повинна становити +18 ... + 19 градусів.



Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків заявив про загрозу псування колекції картин через відсутність опалення.



Цей музей має найбільше зібрання предметів зарубіжного мистецтва в Україні.