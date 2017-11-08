Музей Ханенків нарешті опалюють
Компанія "Київенерго" підключила до опалення Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.
Про це "Українським новинам" повідомила речниця музею Ольга Носко.
"Опалення вже підключили", – повідомила вона.
Раніше заступниця генерального директора музею Олена Живкова повідомляла, що в музеї через відсутність опалення температура тримається на рівні +8 градусів, хоча повинна становити +18 ... + 19 градусів.
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків заявив про загрозу псування колекції картин через відсутність опалення.
Цей музей має найбільше зібрання предметів зарубіжного мистецтва в Україні.
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