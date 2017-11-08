Посол Великої Британії сподівається на чесні вибори в Україні

238 переглядів
Середа, 8 листопада 2017, 11:13

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф  схвалила ухвалення Верховною Радою в першому читанні нового Виборчого Кодексу.

Як відомо, 7 листопада  народні депутати проголосували у першому читані за проект Виборчого кодексу, який передбачає голосування за відкритими списками.

За проект закону №3112-1, авторства Андрія Парубія, Леоніда Ємця та Олександра Черненка, проголосувало 226 нардепів.

Читайте також: Виборчий кодекс з елементами несподіванки, або Як коаліція сама себе переграла

Українська правда
Теми: Велика Британія Україна вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Paradise Papers: принц Чарльз вивів в офшори сотні тисяч фунтів 8 листопада 2017, 07:18
Британія спростить отримання дозволу на проживання для громадян ЄС 8 листопада 2017, 04:06
Британська королева вклала в офшори 10 мільйонів фунтів 6 листопада 2017, 00:04
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
НАЗК візьметься за лотерейний виграш Ляшка лише наступного року
У Криму пройшли обшуки у декількох кримських татар
Хроніка 8 листопада. В очікуванні щастя після Яценюка та дитяча лікарня без майбутнього
Доба в АТО: 17 обстрілів, 2 загиблих
Усі новини
Турбота – це…

МВС нагадало, як водіям і пішоходам бути у безпеці на дорозі

концепт

Кепка-антисон для тих, хто за кермом

афіша

Зазирнути у мозок та ще 7 подій, які варто відвідати