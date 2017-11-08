Посол Великої Британії сподівається на чесні вибори в Україні

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф схвалила ухвалення Верховною Радою в першому читанні нового Виборчого Кодексу.

Як відомо, 7 листопада народні депутати проголосували у першому читані за проект Виборчого кодексу, який передбачає голосування за відкритими списками.

За проект закону №3112-1, авторства Андрія Парубія, Леоніда Ємця та Олександра Черненка, проголосувало 226 нардепів.

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