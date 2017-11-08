У Криму відпустили 5 затриманих, а Сейтумерову шиють пропаганду

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Середа, 8 листопада 2017, 11:25

В анексованому Криму відпустили п'ятьох кримських татар, затриманих під час обшуку в Алімдара Белялова, а на Сейтумера Сейтумерова склали протокол про пропаганду нацистської чи екстремістського символіки.

"Старий Крим, затримані працівники кафе і гості вийшли з відділення поліції", – повідомив Абдуллах Якубов у Facebook.

Вони просто проживали на території Белялова, яку обшукували вранці.



А в Бахчисараї прояснилася доля Сейтумера Сейтумерова.

"Адвокат пройшов до будівлі", – повідомила "Кримська солідарність" у Facebook.

Щодо Сейтумерова склали адміністративний протокол за ч. 1 статті 20.3 КоАП РФ – "пропаганда чи публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики або символіки, схожих з нацистською атрибутикою або символікою до ступеня змішування, або атрибутики або символіки екстремістських організацій, або інших атрибутики або символіки, пропаганда або публічна демонстрація яких заборонені федеральними законами".

У МЗС згодом відреагували на цю інформацію.

Як відомо, вранці 8 листопада пройшли обшуки у кількох кримських татар – зокрема в Бахчисараї у Сейтумера Сейтумерова, у Старому Криму у Алімдара (Руслана) Белялова, в Зарічному в Ельдара Кантімірова і в Кіровському в Екрема Абдульватова.

Із них лише Сейтумерова забрали в поліцію. У Белялова і Кантімірова вилучили гаджети на експертизу. Крім того, затримали 5 працівників кафе Белялова.

Теми: Крим кримські татари права людини пропаганда
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