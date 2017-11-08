Більшість фракцій досі не подали в АП пропозиції щодо складу ЦВК

Лише одна фракція внесла до Адміністрації президента пропозицію щодо призначення оновленого складу ЦВК після реєстрації у Верховній Раді подання президента щодо призначення членів ЦВК 3 червня 2016 року.

Про це свідчить відповідь АП на запит координаторки виборчих та парламентських програм Громадянської мережі "ОПОРА" Ольги Айвазовської.

Зокрема, йдеться про фракцію "Батьківщини". Інші депутатські фракції та групи не оновлювали перелік кандидатур та/або офіційним шляхом не підтверджували свої попередні кадрові пропозиції щодо посад членів ЦВК.

У відповіді АП вказується, що 8 вересня "Батьківщина" внесла пропозицію про призначення на посаду члена ЦВК чинного заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної.

В "ОПОРІ" зазначили, що факт не внесення пропозицій з боку фракцій "може засвідчувати відсутність ефективного діалогу на шляху пошуку компромісу щодо нового складу ЦВК, який необхідний в умовах відсутності підтримки депутатським корпусом вже зареєстрованого переліку кандидатур".

Як відомо, у 13 з 15 членів Центральної виборчої комісії минув строк повноважень.

3 червня 2016 року президент Петро Порошенко вніс до парламенту подання на звільнення 12 чинних членів ЦВК та призначення нових, однак Верховна Рада не розглянула відповідні проекти постанов.

Після цього Порошенко неодноразово заявляв, що чекає від фракцій узгоджений список кандидатів у ЦВК.

Українська правда