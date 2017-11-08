Внести правки до законопроекту щодо Донбасу вже неможливо – Пашинський

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Середа, 8 листопада 2017, 12:54

Строки внесення поправок до другого читання законопроекту про забезпечення суверенітету України на Донбасі минули.

Про це заявив глава профільного комітету з питань національної безпеки і оборони депутат "Народного фронту" Сергій Пашинський, повідомляє 8 листопада "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, чи можливе внесення на засідання комітету поправки щодо дипломатичних відносин з РФ Пашинський пояснив:

"Всі правки опубліковані на сайті комітету... Правки подаються два тижні після першого читання – в регламентний термін".

У той же час, в коментарі журналістам, глава комітету підкреслив, що поправки про розрив дипломатичних відносин із Російською Федерацією в законопроекті щодо Донбасу зараз немає.

"Це не компетенція даного закону. Процедура встановлення дипломатичних відносин у нас в законодавстві прописана".

У той же час, керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує фракція пропозицію закріпити в законопроекті Донбасом норму про дипвідносини з РФ, сказав:

"Я хотів би обговорювати всі ці питання після остаточної версії документа, коли побачимо таблицю до другого читання, і після засідання нашої фракції будемо жваво обговорювати це питання".

Теми: законодавство Верховна Рада Донбас
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