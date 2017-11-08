Кабмін розірвав іще одну угоду з РФ про зброю

Кабінет міністрів денонсував угоду з Росією від 8 лютого 2005 року, що регулює порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, складових і послуг військового призначення.

Відповідний проект постанови без обговорення затверджено на засіданні уряду 8 листопада, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Ним припиняють дію угоди між урядами України та Російської Федерації про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, складових виробів і запасних частин, організації ремонту і надання послуг військового призначення



Як відомо, у 2014 році Україна припинила експорт в РФ товарів військового та подвійного призначення в зв'язку з російською агресією і анексією Криму.



У 2015 році Кабмін розірвав міжурядову угоду з РФ у сфері ВТС від 1993 року і денонсував угоду з російським урядом про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонної промисловості від 1993 року.



У 2017 році Кабмін розірвав міжурядові угоди з РФ про взаємодію при експорті військової продукції до третіх країн (від 2003 року) і про збереження спеціалізації підприємств і організацій, що беруть участь у виробництві продукції військового призначення (від 2000 року).