СБУ заявляє про затримання двох диверсантів, які планували теракти

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Середа, 8 листопада 2017, 13:14

Співробітники Служби безпеки викрили у Сєверодонецьку двох диверсантів, які за вказівкою російських кураторів планували вчинити терористичні акти у місті.

Про це повідомляє 8 листопада прес-служба СБУ.

Зокрема правоохоронці затримали мешканця Донецька біля адміністративної будівлі органу влади під час спостереження та проведення ним фотозйомки персоналу та охорони держустанови.

При затриманні в його автомобілі знайшли професійний фотоапарат, три мобільні телефони та документи. Також в ході обшуку було вилучено пакунок із вибуховим пристроєм з трьома тротиловими шашками.

За даними оперативників СБУ, зловмисник після скоєння злочину планував виїхати до іншого регіону України для підготовки наступного теракту.

Ще один диверсант – мешканець Сєверодонецька – збирав інформацію про підрозділи сил АТО, режим охорони адмінбудівель та правоохоронних органів у місті.

"Після цього за вказівкою куратора він обрав об’єкт диверсії – територію біля місця дислокації підрозділу Збройних Сил України. Правоохоронці затримали терориста коли він прямував до місця скоєння злочину. Під час обшуку в нього було вилучено саморобний вибуховий пристрій", – йдеться в повідомленні СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального Кодексу України.

СБУ повідомляє, що наразі зловмисникам оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теми: СБУ тероризм
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