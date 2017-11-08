Представник ОБСЄ оминув камеру Агєєва, відвідуючи його СІЗО

Координатор ОБСЄ в мінській гуманітарній групі Тоні Фріш, відвідуючи СІЗО, де сидить затриманий на Донбасі російській військовий Віктор Агєєв, навіть не завітав до його камери.

Про це повідомила у Facebook учасник мирних переговорів у Мінську Ірина Геращенко.

"(Минулого тижня) координатор ОБСЄ Фріш відвідав Старобельське СІЗО й ... навіть не запитав про Агєєва, не зайшов до нього. Свідома тактика "не бачити і не помічати" росіян на Донбасі, це - підігрування росіянам, що "їх там нет" і їхньому примусу до "прямого діалогу з республікамі", - пише вона.

Геращенко обурюється, що це сталося після того, як вона багато разів порушувала питання Агєєва на мінській гуманітарній групі і вимагала від координатора відвідати його, поспілкуватися, почути історію "заблукалого російського військового".

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