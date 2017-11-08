Екс-меру Миколаєва, який привласнив 2,5 мільйони доларів, призначили заставу

Центральний райсуд Миколаєва відмовив у клопотанні слідчого про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо екс-мера Миколаєва Олександра Бердникова та призначив йому заставу у 160 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що слідчий обґрунтовував своє клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу тим, що Бердников підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, потерпілого, експертів чи перешкоджати слідству іншим чином.

"Підозрюваний свою провину не визнавав та просив при обранні запобіжного заходу зважити на його вік, стан здоров’я, наявність двох неповнолітніх дітей", - повідомляють у суді.

Там також зазначають, що оскільки слідчий не надав достатніх доказів того, що Бердников може переховуватись від слідства абощо, було прийняте рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 160 тисяч гривень, які треба заплатити на протязі 5 днів.

В прес-службі додають, що Бердников обіймав посаду миколаївського міського голови з 1994 по 1998 рік. Він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень пов'язаних з привласненням, розтратою або заволодінням чужого майна.

"Відповідно до повідомлення про підозру, екс-очільник обласного центру в 2008 році шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, що інвестував громадянин Південної Кореї в сільськогосподарську галузь області, на суму близько 2,5 мільйонів доларів США", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у 2013 році центральний райсуд Миколаєва засудив екс-мера міста Олександра Бердникова до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання на 2 роки.

Окрім цього, його винуватість було визнано колегією суддів Апеляційного суду Миколаївської області у лютому 2015 року. Йому було призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Проте ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України 22 жовтня 2015 року зазначені вироки з процесуальних моментів, що стосувались допиту потерпілого громадянина Південної Кореї скасовано, а кримінальне провадження щодо екс-мера Миколаєва скеровано на нове розслідування.