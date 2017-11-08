Після 2 місяців перевірки Хомутиннік повернувся в керівники "Відродження"
Народний депутат Віталій Хомутиннік став співголовою депутатської групи "Партія "Відродження" у Верховній Раді.
Відповідне оголошення під час пленарного засідання Верховної Ради України в середу озвучив спікер парламенту Андрій Парубій.
Таким чином, керівний склад групи тепер буде складатися з двох співголів: народного депутата Віктора Бондаря, голови партії "Відродження" і народного депутата Віталія Хомутинніка.
Як відомо, 5 вересня Хомутиннік вирішив залишити посаду керівника групи "Відродження" на перiод розслідування Генеральної прокуратури України та перевірки Державної фіскальної служби його декларацій.
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Українська правда
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