У САП розповіли, на якому етапі справа Насірова

До кінця тижня відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має ознайомитись із обвинувальним актом у справі про можливе зловживання владою, після цього справа піде до суду.

Про це "Українській правді" розповіли в середу в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"До кінця тижня маємо ознайомити підозрюваного з обвинувальним актом. Це може бути як четвер, так і п'ятниця", – зазначили в прес-службі САП.

На уточнююче запитання в САП пояснили, що ознайомлення – це процесуальна дія, яка передує скеруванню обвинувального акту до суду.

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Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що судовий розгляд справи щодо Насірова розпочнеться після 9 листопада.

Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".