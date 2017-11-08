У Росії вирішили переглянути арешт Бакая
Московський міськсуд відправив на новий розгляд справу про арешт колишнього голови Держуправління справами України і НАК "Нафтогаз України" Ігоря Бакая.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Рішення суду першої інстанції скасувати, відправити справу на новий розгляд в Таганський суд з новим складом суду", - оголосив постанову суддя.
Крім того, Мосміськсуд встановив запобіжний захід Бакаю у вигляді взяття під варту до 18 листопада.
Як повідомлялося, 31 жовтня стало відомо, що в Москві затримали Бакая.
Колишнього чиновника звинувачують у великому шахрайстві. За інформацією ЗМІ, серед іншого Бакай заволодів 9 мільйонами доларів російського мільярдера Алішера Усманова.
27 жовтня російський суд заарештував екс-чиновника до 12 листопада.
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