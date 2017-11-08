Шуфрич сходив на допит у ГПУ раніше запланованого

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич замість 14 листопада прибув на допит в Генеральну прокуратуру в цю середу і дав свідчення.



Його заяву з приводу виклику на допит в ГПУ публікує прес-служба опоблоківця.



"Я завжди з великою відповідальністю ставився до своїх цивільних обов'язків і був дещо здивований такій формі запрошення на допит, враховуючи, що мій адвокат спілкується зі слідчим, і вже була узгоджена дата 14 листопада для дачі показань свідків" – стверджує Шуфрич.



За словами нардепа, єдиним відкритим питанням залишалося тільки час, з огляду на зайнятість його і слідчого.



"З огляду на певний резонанс, який викликало повідомлення про необхідність допитати мене у якості свідка, мій адвокат домовився зі слідчим", – зазначає Шуфрич.



За словами Шуфрича, він прибув в Генпрокуратуру 8 листопада о 13:50, дав свідчення і залишив приміщення ГПУ о 14:30.



"З приводу предмета допиту слідчий зобов'язав мене утриматися від коментарів", – резюмує нардеп.

Як повідомлялося, народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича викликали на допит до Генпрокуратури у справі щодо погроз з боку колишнього першого заступника Адміністрації президента Андрія Портнова екс-нардепу "Партії регіонів" Інні Богословській.