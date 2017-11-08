Луценко звинувачує НАБУ у підіграванні Януковичу

Генпрокурор Юрій Луценко переконаний, що заяви детективів Національного антикорупційного бюро про зникнення з "Ощадбанку" коштів Януковича спрямовані на отримання рішення суду про спецконфіскацію.

Про це у коментарі журналістам заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Уся активність окремих детективів НАБУ свідчить лише про одне – люди шукають текст рішення суду. Рішення суду у законному порядку засекречене. Зняття секретності судом не дозволено.

Тому бажання певних осіб, які хочуть у Лондоні розпочати процедуру повернення цих коштів, отримати текст рішення Краматорського суду не проходить", - сказав Луценко в ефірі "112 Україна".

Він додав, що спочатку в це включили громадські організації, які домагалися цього рішення, а тепер до цього долучилися правоохоронці.

На думку Луценка, національний інтерес вищий будь-яких особистих інтересів.

"Тому не можна звинувачувати "Ощадбанк" у тому, чого нема – він чесно виконав рішення про спецконфіскацію. І, по-друге, допомагати тим, хто обікрав країну, шляхом вилучення відповідних документів і, ймовірно, їх передачі також не варто", - сказав Луценко.

За його словами, ця ситуація свідчить про те, що усі правоохоронні органи потребують контролю, "бо скрізь помилки і навіть зловживання можуть бути".

На запитання, чи, на його думку, детективи НАБУ працюють на адвокатів Януковича, Луценко сказав:

"За моєю версією, адвокати НАБУ вимагають від керівника "Ощадбанку" Пишного документи, які могли би знадобитися для атак на Україну. Для чого вони це роблять – нехай розбирається їхнє керівництво. Але звинувачення, що кошти кудись пропали – не відповідає дійсності і є не доброчесною дією", - сказав Луценко.

За його словами, ГПУ має довідки від "Ощадбанку" про те, що вони перерахували ці кошти, від казначейства – про те, що вони зараховані у держбюджет.

"Зрештою є показник профіциту держбюджету приблизно на цю суму", - підсумував Луценко.

Як відомо, 28 березня Краматорський міськсуд ухвалив рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів Януковича і його оточення в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

У травні 7 кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, але апеляцію не було прийнято до розгляду.

8 листопада в НАБУ заявили, що заарештовані в "Ощадбанку" гроші, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаній з нардепом Олександром Онищенком, зникли.

Через це бюро зареєструвало кримінальне провадження за фактом вчинення невстановленими службовими особами ВАТ "Державний ощадний банк України" незаконних дій з майном, на яке накладено арешт.

Пізніше заступник генпрокурора Євген Єнін заперечив зникнення 156,8 мільйонів доларів з арештованих рахунків компанії, підконтрольній депутату Верховної Ради Олександру Онищенку.

Сам Онищенко стверджує, що не має стосунку до арештованих коштів компанії Quickpace Limited, про зникнення яких заявило НАБУ.

Як відомо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Нардеп-утікач перебуває у національному розшуку, а Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду за дозволом на заочний судовий процес щодо нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Сам Онищенко казав, що процедура заочного засудження щодо нього неможлива.