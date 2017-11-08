У Раді не зареєстрували проект постанови про створення ТСК по офшорам Порошенко

Народні депутати хотіли зареєструвати проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії для перевірки інформації про офшорні компанії президента Петра Порошенко, інформацію про які оприлюднили журналісти на минулому тижні. Однак апарат Верховної Ради відмовився реєструвати цей проект постанови.

Про це повідомив народний депутат Сергій Лещенко у коментарі УП.

"Причина відмови - їм (апарату Верховної ради – ред.) написав регламентний комітет (Пинзеник), що можуть реєструвати постанову по ТСК тільки в разі, якщо всі фракції подадуть своїх кандидатів до складу ТСК", - розповів Лещенко.

На його думку, це було зроблено, щоб не робити неприємних для влади тимчасових слідчих комісій.

"Після цього ми подали проект постанови про робочу групу", - додав він.

Проект постанови про створення депутатської робочої групи стосується питань об'єктивного розслідування можливих порушень закону, виявлених у листуванні щодо намірів створення офшорної компанії на острові Мен для Петра Порошенка.

Серед авторів проекту постанови – народні депутати Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Ігор Луценко, Юрій Дерев’янко та Дмитро Добродомов.

Як відомо, у своєму дослідженні Центр розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP та "Слідство-Інфо" дійшли висновку, що метою створення офшору президентом Петром Порошенком могла бути мінімізація податків, а не плани передати кондитерський бізнес "Рошен" у "сліпий траст".

Трастовий договір на передачу управління корпорацією "Рошен" був укладений 14 січня 2016 року. Нідерландська компанія Roshen Europe B. V. фігурувала в списку з трьох офшорів Порошенка, про яких йшлося в документах "Панамського архіву".

У квітні світові ЗМІ опублікували велике розслідування, яке розкриває причетність багатьох світових лідерів і відомих людей до приховування величезних сум грошей в офшорних компаніях. Серед них, крім інших, виявилися президент України Петро Порошенко.

Претензії до Порошенка полягають у приховуванні факту створення компаній в офшорі. Дії Порошенка можуть суперечити закону, оскільки він відкрив нову компанію, перебуваючи в кріслі президента, і не вказав цей актив у фінансовій декларації.

Юристи Порошенка заявили, що частку президента в "Рошен" передано в нову іноземну структуру в рамках укладеного з Rothschild Trust договору про сліпий траст та запевнили, що ніяких порушень немає.

Більше про передачу управління "Рошен" читайте у матеріалі "Сліпий траст" гаранта, або Куди Порошенко подів Roshen" та "Офшорний податковий маневр президента України".