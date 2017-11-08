Головні новини дня – за 60 секунд

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Середа, 8 листопада 2017, 21:44

Зниклі 156,8 млн доларів, заарештована квартира Авакова-молодшого, мільярд гривень для Суркісів від Приватбанку, панацея від тиску на бізнес - новини, які обговорювали 8 листопада.

Про зниклі 156,8 млн доларів. В НАБУ заявили, що арештовані в "Ощадбанку" гроші, які належали компанії Quickpace Limited, пов’язаній з нардепом Олександром Онищенком, зникли.

Онищенко стверджує, що не має стосунку до арештованих коштів компанії Quickpace Limited.

"Гроші є. Зазначені кошти "Ощадбанк" перерахував на рахунки Державної казначейської служби. Надалі Верховна Рада вирішила долю цих грошей, визначивши їх цільове використання", - заявили в ГПУ.

У відповідь на це, В НАБУ заявили, що перерахування на рахунки Держказначейства коштів, є незаконним.

А генпрокурор Юрій Луценко переконаний, що заяви детективів НАБУ спрямовані на отримання рішення суду про спецконфіскацію.

Про Авакова-молодшего. Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та бізнесмена Володимира Литвина.

Про Суркисів. Київський апеляційний адміністративний суд 6 листопада зобов'язав Приватбанк повернути сім'ї Суркісів 1,05 мільярда гривень, 266,2 тисячі доларів і 7,8 тисячі євро.

Про тиск на бізнес. Кабінет міністрів розробив законопроект, який має захистити бізнес від безпідставного тиску з боку правоохоронних і контролюючих органів.

Про Ляшка. Нацагенство з питань запобігання корупції перевірить лотерейний виграш у 571 тисячу гривень нардепа та лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка наступного року, під час перевірки декларацій за 2017 рік.

Теми: НАБУ Аваков Суркіс Ляшко
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